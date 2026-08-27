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- ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ತಿಂತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇದರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ನಟ್ಸ್ ತರಹನೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದ ಮಹತ್ವ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಗರವೇ ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾ?
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು (unsaturated fats) ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದೇಹದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಂಕ್ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ತಿಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.
ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ನೇರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬಹುದು?
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್, ಓಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿಯೂ ಸವಿಯಬಹುದು.
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