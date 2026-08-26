Kannada

ಬೆಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ಮೃದು ಇಡ್ಲಿಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!

food Aug 26 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗಾಗಿ...

ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಂತಹ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುಳಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳು

ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೆನೆಹಾಕಬಾರದು.

Image credits: instagram
Kannada

ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ

ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಅವಲಕ್ಕಿ

ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರಲು ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸಿ

ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ತಣ್ಣೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ನಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI

Banned Indian Foods: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ.. ಮುಖ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲ

ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಟ್‌ವರೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅವಕಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ

ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?