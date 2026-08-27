ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈಬ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಗುರವಾದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ನೀವು ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ಲೇಯರ್ ಶೇಪ್ ಇರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು (ಕುಚ್ಚು) ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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