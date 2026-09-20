OYO Rooms Rules: ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
OYO Rooms Rules: ಓಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 'Couple Friendly' ಅಂತ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ, ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರಾ? ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಓಯೋದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗಳು ಉಳಿಬಹುದಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ರೂಮ್ ಕೊಡುವುದು ಆಯಾ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವು ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, "ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಯೋದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ" ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು?
ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿಯಲು ಇರುವ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಇಬ್ಬರೂ ವಯಸ್ಕರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಬಲವಂತ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ನಿಯಮ. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ದರೆ ಓಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ, ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾ?
ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಎರಡೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಏನೇನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗಳು ಓಯೋಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ಮದುವೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ, ಲೋಕಲ್ ಐಡಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್-ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇಫ್.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಪಾಸಣೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ, ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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