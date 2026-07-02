ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 'ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್', ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರನ್ನು ನೂತನ 'ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ'ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌತಮ್, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅಡವಿ ಮತ್ತು ಹರ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿನಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ 'ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್' ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್, ಗೌತಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ನೂತನ 'ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ'ಯಾಗಿ (ಸಿಬಿಒ) ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿವರು ಗೌತಮ್ ಸ್ವರೂಪ್?
ಗೌತಮ್ ಅವರು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೆಕಿನ್ಸೆ & ಕಂಪನಿ'ಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆ ಬಳಿಕ 'ಡಾ. ರೆಡ್ಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್' ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಓಯೋ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೌತಮ್, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಯುರೋಪ್, ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಯೋ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಾಭದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಗೌತಮ್ ಅವರ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಿರೀಶ್ ಮೆನನ್, "ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೌತಮ್ ಸ್ವರೂಪ್, "ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದರು.
ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ
ಗೌತಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಅಡವಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ವಿಭಾಗದ ಎವಿಪಿಯಾಗಿ ಹರ್ದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.