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- ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
Grow bushy money plant: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಳುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಗಿಡವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಾಲಿಗಳು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ದೇಸಿ ವಿಧಾನ
ಇಲ್ಲಿದೆ ದೇಸಿ ವಿಧಾನ
ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವೂ ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರ ದೂರು ಎಂದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ಟವಾಗಿ (Bushy) ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಕುಂಡದ ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾಲಿಗಳು (Gardeners) ಅನುಸರಿಸುವ ಈ ದೇಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 1: ಸರಿಯಾದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಹಂತ 1: ಸರಿಯಾದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಳ್ಳಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇವಲ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ದಂಟು (Stem) ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಗಂಟು (Node) ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಹಂತ 2: ಗಂಟು (Node) ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ.. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಂಟು ಇರಲೇಬೇಕು (ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಗಂಟಿನಂತಹ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ 'ನೋಡ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ). ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಈ ಗಂಟಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಗಂಟು ಇಲ್ಲದ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಂತ 3: ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಹಂತ 3: ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (1:1:1) ಬೆರೆಸಿ..
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು
ಮರಳು ಅಥವಾ ಬಜರಿ (Gravel/Sand)
ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ (ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ)
ಹಂತ 4: ಕುಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಹಂತ 4: ಕುಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ತೂತುಗಳಿರಲಿ. ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹರಡಿ. ಈ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿ.
ಹಂತ 5: ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 5: ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ 'ನೋಡ್' ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಇರಿಸಿ. ಗಂಟಿನ ಭಾಗವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ.
ಹಂತ 6: ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಹಂತ 6: ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುಂಡವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಲಘುವಾದ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
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