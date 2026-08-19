ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಈ 4 ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ
Money plant vastu tips: ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಮಾಡುವ 4 ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು!
ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಗಿಡವು ಲಾಭದ ಬದಲು ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 4 ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ. ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಲಿ
ದಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರಲಿ
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ನೇಯ (ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗಣಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಎಲೆ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಂಕೇತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಗಿಡವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಗಿಡವನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ. ಕೊಳಕು ನೀರು ವಾಸ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡವನ್ನು ಸುಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮೇಲಿನ ನಿಯಮ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ
ಮೇಲಿನ ನಿಯಮ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದು ಶುಭವೇ ಆದರೂ, ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಗಿಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನುರಿತ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.