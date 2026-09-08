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ದಿನಾ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

health-life Sep 08 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
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ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು (unsaturated fats) ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಪ್ರೊಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ

ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.

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ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ

ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವುದರಿಂದ, ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

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ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ) ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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