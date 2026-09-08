ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು (unsaturated fats) ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವುದರಿಂದ, ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ) ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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