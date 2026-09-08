ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ಗೆ ಬೋ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಲಾಕೆಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲೇಜು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಚೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮುತ್ತು ಧರಿಸಿದ ಲಾಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿವೇರ್ಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಲಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಚಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವತಿಯರು, ದೊಡ್ಡವರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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