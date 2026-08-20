- Home
- Life
- Washbasin cleaning hacks: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ... ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Washbasin cleaning hacks: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ... ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ
Home maintenance tips: ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿವರಿಸಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ
ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಕಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅಲ್ಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ನಯಾಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು
1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (Dishwashing Liquid)
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಂತ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಂತ
1. ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.
2. ನಂತರ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ).
3. ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯವು ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಶಶಾಂಕ್ ಅಲ್ಶಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಿವಿಮಾತು
ಶಶಾಂಕ್ ಅಲ್ಶಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಿವಿಮಾತು
ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಲೀಜಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.