Saree for body type: ಸೀರೆ ಉಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ (Body Type) ಒಪ್ಪುವ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪಿಯರ್, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಅವರ್ಗ್ಲಾಸ್ - ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಪುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್.
ಸೀರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಉಡುಪು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಆಕಾರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ (Body Type) ಪೂರಕವಾದ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಿಯರ್ ಆಕಾರದ ದೇಹ (Pear-Shaped Body)
ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಿಯರ್ ಆಕಾರದ ದೇಹ. ಇಂತಹವರು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಹಗುರವಾದ ರೇಷ್ಮೆ (Lightweight Silk), ಶಿಫಾನ್, ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳು ಬೆಸ್ಟ್.
ಸಲಹೆ: ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪಲ್ಲು (Pallu) ಇರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಆಪಲ್ ಆಕಾರದ ದೇಹ (Apple-Shaped Body)
ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹವರು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಸಲಹೆ: ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅವರ್ಗ್ಲಾಸ್ ಆಕಾರದ ದೇಹ (Hourglass Body)
ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ತೆಳ್ಳನೆಯ ಸೊಂಟವಿದ್ದರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾರ. ಇವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೆಗಳೂ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಶಿಫಾನ್, ನೆಟ್ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ದೇಹದ ಅಂದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಲಹೆ: ಸರಿಯಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ದೇಹ (Rectangle-Shaped Body)
ದೇಹವು ನೇರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸುಳಿವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ನೀಡಬಹುದು.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು, ಆರ್ಗನ್ಜಾ (Organza), ಮತ್ತು ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಲಹೆ: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
ಕುಳ್ಳಗಿನ ದೇಹದವರಿಗೆ (Petite Women)
ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸೀರೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಸೀರೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳಿರುವ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ.
ಸಲಹೆ: ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಎತ್ತರವಾಗಿರುವವರಿಗೆ (Tall Women)
ಎತ್ತರವಾಗಿರುವವರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವ ಸೀರೆ ಸೂಕ್ತ?: ಕಾಂಜೀವರಂ, ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆಗಳು ಎತ್ತರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಲಹೆ: ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ಕೆ (Fabric & Blouse Matters)
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳು ಉತ್ತಮ.
ಬ್ಲೌಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ಲೌಸ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂದ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಭುಜಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ: ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಹಳದಿಯಂತಹ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೂಕ್ತ.
ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿ (Final Tips)
ಸೀರೆ ಉಡುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನೀವು ಆರಿಸುವ ಸೀರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿ!