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- ಗಲೀಜಾಗಿರುವ ಮಿಕ್ಸರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಟೌವ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿರಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಸಾಕು
ಗಲೀಜಾಗಿರುವ ಮಿಕ್ಸರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಟೌವ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿರಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಸಾಕು
Home cleaning tips using vaseline: ಕಳೆಗುಂದಿದ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಜಿಡ್ಡಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಕೇವಲ ಬಿಸಿನೀರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಸಾಕು.
ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಜಿಡ್ಡಾದ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ‘ವ್ಯಾಸಲೀನ್’ (Vaseline) ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು!
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಾಲು ಚಮಚ (1/4 spoon) ವ್ಯಾಸಲೀನ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಈಗ ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (Cotton cloth) ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು?
1. ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಶ್ ಹೊಳಪು
ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಕಳೆಗುಂದಿದ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣವೇ ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
2. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಜಿಡ್ಡಾದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು
2. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಜಿಡ್ಡಾದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು
ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಅಡುಗೆಯ ಜಿಡ್ಡು, ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಮಿಕ್ಸರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು
3. ಮಿಕ್ಸರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು
ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಲು ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಡ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಅವು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
4. ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳು
4. ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ಗಳು
ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಲೆದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ ಹಾಳಾಗದೆ, ಹೊಳಪು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
5. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ
5. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ
ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಂಗ್ಗಳು ತುಕ್ಕು (Rust) ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
6. ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ & ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
6. ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ & ಜಿರಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಇದರಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ!
7. ಕೊಳಕಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು
7. ಕೊಳಕಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು
ಕೈಯ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. (ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿರಬೇಕು, ಒದ್ದೆ ನೀರು ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರದು).
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