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- ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 2 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಗುಟ್ಟು!
ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 2 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಗುಟ್ಟು!
Kitchen hacks for brinjal: ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡದವರೂ ಬೆರಳು ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ! ಅಡುಗೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರುಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲೇಬಾರದು! ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ?
ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ಕಹಿ ಅಥವಾ ಒಗರಾದ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಘು ಕಹಿ ರುಚಿ ಬರುವುದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು (Discoloration) ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಹದವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಹದವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ 'ಹಾಲು' (Milk) ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಇಡೀ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹದವೇ (Texture) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ..
ಸಿಪ್ಪೆಯ ಕಹಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಲಘು ಕಹಿ ಅಥವಾ ಒಗರು ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಮಿ ರುಚಿ (Creamy Texture): ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರೀಮಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಅದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು (Earthen flavour) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು..
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬಳಸುವಾಗ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಡಿ
ನೀವು ಮಾಡುವ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (Tamarind) ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಲು ಹಾಕಬಾರದು! ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಸೇರಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದುಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಹಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 2-3 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ
ಕೇವಲ 2-3 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ
ನೀವು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬಳಸದ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿ, ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 2-3 ಚಮಚ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ!
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