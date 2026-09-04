ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆಯಾಗದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಾ? ಈ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು
ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಟಂಟಾಗಿ, ಮುದ್ದೆಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮುದ್ದೆಯಾಗದೆ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅನ್ನ ಉದುರಾಗಿದ್ರೆನೇ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿನ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು
ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅಂಟುಅಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ತಳ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಉದುರುದುರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಸುರಿದು ಕೈಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುವಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಷ್ಟ (ಸ್ಟಾರ್ಚ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು?
ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಧ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಅಳತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ, ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
- ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉದುರುದುರಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಇದು ಅಕ್ಕಿಯ ಅಗಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಅನ್ನ ಬೇಯುವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೋಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳಗಿರುವ ಹಬೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಬೇಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಉರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಗಿ, ಅನ್ನ ಬೆಂದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಡಿಸದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು.
ನಂತರ ಫೋರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಸೌಟಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಕಲಸಿದರೆ ಅಗಳು ಮುರಿದು ಅನ್ನ ಅಂಟಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಸಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅನ್ನ ಬೇಯುವ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
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