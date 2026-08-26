ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ..ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
Prevent weevils in dal: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹುಳಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಉಪಾಯ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹುಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಮಾಸ್ಟರ್ಚೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಮಸೂರ್, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹುಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹುಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹುಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತೇಜಪತ್ರ (ಪಲಾವ್ ಎಲೆ), ಲವಂಗ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಳೆಗೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತೇಜಪತ್ರ ಅಥವಾ ಲವಂಗದ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಬೇಳೆಯ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬಹುದು. ಬೇಳೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಳಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಇತರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಇತರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳು (Air-tight Containers): ಬೇಳೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಹುಳಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಳೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಳೇ ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಳಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ: ಬೇಳೆಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಹುಳಗಳು ಅಥವಾ ಬಲೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ: ಬೇಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಳಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬಹುದು!
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