ಮಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗುಂಡಗಿನ ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ 4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Round roti hacks: ಮಣೆ (Rolling Board) ಇಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗುಂಡಗಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಣೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಮಣೆ (Rolling Board) ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗುಂಡಗಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಣೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ.
ಮಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು 4 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು 4 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
1. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಿ
ಇದು ಮಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ. ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಹಿಟ್ಟು ಉದುರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಗಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಆಗಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗುಂಡಗಿನ ಆಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
2. ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗ
2. ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಅಂಚುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಲಿಸಿ. ಇದು ಮಣೆಯಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಟ್ರೇ ಬಳಕೆ
3. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಟ್ರೇ ಬಳಕೆ
ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಟ್ರೇ ನಯವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ರೊಟ್ಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
4. ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
4. ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ
ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಪಾತಿ ಸದಾ ಗುಂಡಗೆ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..
ಚಪಾತಿ ಸದಾ ಗುಂಡಗೆ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..
ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ: ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲು ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿರಬೇಕು. ಉಂಡೆಗಳು ನಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ: ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಲಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಆಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಕಾರ ಗುಂಡಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಣಹಿಟ್ಟು ಮಿತವಾಗಿರಲಿ: ಅತಿಯಾದ ಒಣಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..
ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಲಿ: ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವು ಜಿಡ್ಡು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಒಣದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಬೇಡಿ: ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಬಹುದು. ಹಗುರವಾದ ಒತ್ತಡವೇ ಸಾಕು.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಹೆಂಚಿನ (Tawa) ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಚಪಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ. ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.