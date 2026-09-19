ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಯಸ್ಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ… ಹುಷಾರು
Sleeping and Aging: ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮುದುಕರಾಗ್ತೀರಿ ಜೋಕೆ
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿದ್ರಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೂ, ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ;
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು: 0-3 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 14 ರಿಂದ 17 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ (4-11 ತಿಂಗಳುಗಳು) ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು: ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 11 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳು: 3-5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು 10 ರಿಂದ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು (6-13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯುವಕರು - ವಯಸ್ಕರು
ಯುವಕರು: ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (14-17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ದೇಹವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಕರು: 18 ರಿಂದ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?
ತೀವ್ರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ DNA ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ . ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಜೊಂಬಿ ಕೋಶಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
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