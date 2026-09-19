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ಎಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

health-life Sep 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:social media
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ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಲ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಂತಹ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ.

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಮಿತಿ ಇರಲಿ

ಎಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಚಟ್ನಿ, ಲಡ್ಡು, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

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