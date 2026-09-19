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ಊಟದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

life Sep 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:our own
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ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿ ನೀರು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. 

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಊಟದ ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಹೈಡ್ರೇಶನ್

ಊಟದ ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ (Detox) ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!

ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಗುಟುಕು ಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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