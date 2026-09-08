ಎದೆನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ! ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತೆ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
Heart disease prevention: ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಎದೆನೋವಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದಾದ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು
ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸದೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ: ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ಕೈಕಾಲು ಸೋತು ಹೋದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ (ಉಬ್ಬಸ): ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೂ ಓಡಿದವರಂತೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ.
ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ನೋವು ಕೇವಲ ಎದೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದವಡೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡಬಹುದು.
ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಭ್ರಮೆ: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸಿದಂತಾಗುವುದನ್ನು ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್' ಅಥವಾ 'ಅಸಿಡಿಟಿ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಸುರಿಯುವುದು, ತಲೆತಿರುಗಿದಂತಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಕೇತ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ‘ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು’ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು?
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು?
ಮಧುಮೇಹ (ಶುಗರ್), ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿಪಿ), ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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