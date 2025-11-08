Heart Attack Causes: ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
Milk and Heart Health: ಹಾಲು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ?, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು (Full fat milk) ಕುಡಿಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು
CARDIA ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 3,110 ಜನರನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ 900 ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು (ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಾಗಿದೆ) ಕಂಡುಬಂದವು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಜನರು. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದವರು ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ?
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ನಂತಹ ಇತರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
ಧೂಮಪಾನ .
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ.
ಮಧುಮೇಹ.
ಬೊಜ್ಜು.
ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ (ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲ್ಲ)
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಭುಜಗಳು ಅಥವಾ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು.
ಶೀತ ಬೆವರು.
ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಭಾವನೆ.
ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
ಆತಂಕ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಭಾವನೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ತ್ಯಜಿಸಿ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ.