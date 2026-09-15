ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ದೇಹ ಯಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ!
ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಈ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ದೇಹ ಯಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿಡುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ - ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಕೊಬ್ಬು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಫಿಶ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ತೆಳ್ಳಗಿರುವುದನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ. ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಚಯಾಪಚಯ, ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು, ಪುಷ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ 7–9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒತ್ತಡವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒತ್ತಡವು ಟೆಲೋಮಿಯರ್ಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಟೆಲೋಮಿಯರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಿ
ಕರುಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು, ಕಿಮ್ಚಿ ಅಥವಾ ಸೌರ್ಕ್ರಾಟ್ನಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ AGE ಗಳು ( ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲೈಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್) ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಾಲಜನ್ಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಹಸಿರು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
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