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- ಟ್ರೆಂಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಂದೇ ಹೊರಹಾಕಿ.. ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!
ಟ್ರೆಂಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಂದೇ ಹೊರಹಾಕಿ.. ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ!
Why not to keep towels in bathroom: ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಇಡಬಾರದ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ...
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಂ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು (ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಾತ್ರೂಂ ಎಂಬುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ (Moisture/Humidity) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಡುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಟವೆಲ್ (Towels)
ಟವೆಲ್ (Towels)
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಾತ್ರೂಂನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ನಲ್ಲೇ ನೇತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಾತ್ರೂಂ ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೀರಾ ತಪ್ಪು! ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಟವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (Fungus/Mildew) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ನಾತ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು (Skin infection) ಬರುತ್ತದೆ. ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬಾತ್ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು (Medicines)
ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು (Medicines)
ಅನೇಕರ ಬಾತ್ರೂಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ "ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ" (Store in a cool & dry place) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಬೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವನ್ನು (Potency) ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು (Electronic Gadgets)
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು (Electronic Gadgets)
ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಟ್ರಿಮ್ಮರ್, ರೇಜರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಉಪಕರಣಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ತಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಕಪ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ (Makeup & Perfumes)
ಮೇಕಪ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ (Makeup & Perfumes)
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು (ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್) ಬಾತ್ರೂಂ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾತ್ರೂಂನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನ ಪರಿಮಳ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತ್ವಚೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಕಪ್ ಬ್ರಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೂಸ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು (Books & Photo Frames)
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು (Books & Photo Frames)
ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾಗದಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಂನ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಿನಾಯಿಲ್ ವಾಸನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋಟೋದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ.
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