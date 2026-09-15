ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2026 ರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ನೀವು ಹೊಸ ಕಲೆ, ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಸಲಹೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಗಿಯಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.