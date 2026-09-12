Rice Storage: ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿ ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
Kitchen pantry pests: ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೂ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೂ ಹುಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಅಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಅಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ರೈಸ್ ವೀವಿಲ್ಸ್' (Rice Weevils) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಹುದು. ಕೊಯ್ಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೀಟಗಳು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲೂ ಹುಳದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಉಳಿದುಬಿಡಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ?
ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ?
ಇದೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ. ಡಬ್ಬಿಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹುಳು ಒಳಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹುಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯದ ಹುಳುಗಳು ಕಾಳಿನಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಲಾರ್ವಾ ಹಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಳಿನ ಒಳಗೆಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಲಾರ್ವಾ ಹೊರಬಂದು, ಕಾಳಿನೊಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ವಯಸ್ಕ ಹುಳು ಕಾಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಲು ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತೇವಾಂಶವು ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಒದ್ದೆ ಚಮಚದಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸೇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬರದಂತೆ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬರದಂತೆ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಅಕ್ಕಿ ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜವಾದ ರಂಧ್ರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು, ಪುಡಿಯಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡಬ್ಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಹುಳುಗಳು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹುಳುಗಳು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಕಂಡಾಗ, ಮೊದಲು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ತೇವಾಂಶ, ಬೂಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬಿಸಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹುಳುಗಳು ಕಂಡ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಹುಳುಗಳು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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