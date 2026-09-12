Bottle cap in shower drain: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ! ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಂತ ಎಸೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ! ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಟ್ರಿಕ್?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಾತ್ರೂಂ (ಸ್ನಾನಗೃಹ) ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಾಲರಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ (Shower drain) ಕೂದಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕೂದಲು ಸಿಲುಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸುರಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಲಂಬರ್ ಕರೆಸಿ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳ’ದಿಂದ (Bottle cap) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಾವು ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದುರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಸಾಬೂನಿನ ನೊರೆ, ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕೊಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೈಪ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಗಂಟಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ನಾವು ಬಾತ್ರೂಂನ ಡ್ರೈನ್ ಜಾಲರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ಕೂದಲು ಹೀರುವ ಫಿಲ್ಟರ್' (Hair Trap) ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಬರುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕೂದಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪೈಪ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಈ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವುದೇ ಖಾಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಾಲರಿಯ ರಂಧ್ರದ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಮುಚ್ಚಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಜಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಪೈಪ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜುಗಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ (Custom DIY Cap)
ಕೇವಲ ಸಾದಾ ಮುಚ್ಚಳ ಇಡುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂಪಾದ ಕಟ್ಗಳನ್ನು (V-shape cuts) ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು (Hook ಮಾಡಲು) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳವೇ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಜಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ
ನೀವು ಬಳಸುವ ಮುಚ್ಚಳವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಾಲರಿಯ ರಂಧ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಳ ಬಳಸಿದರೆ, ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳವೇ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.