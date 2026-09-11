ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಾದರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!
ಉಪ್ಪು ಒದ್ದೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಸ ಉಪ್ಪು ತರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಒಂದು ಮುಷ್ಠಿ ಅಕ್ಕಿ' ಸಾಕು!
ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಒಣ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಅಕ್ಕಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವಿದೆ. ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಹುದು.
ಉಪ್ಪು ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 10-15 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ.
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