ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸುತ್ತೀರೀ? ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಲು, ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೂ ಬಳಸಹುದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಐದು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಕರಿಬೇವಿನ ಹೀಗೂ ಬಳಸಬಹುದು
ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆಯೇ ಅದ್ಭುತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಕರಿಬೇವು ಪೇಸ್ಟ್
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕರಿಬೇವು ಪೆಸ್ಟ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಗ್ಗರಣೆಗ, ಚಟ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಯವೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ತಾಜಾತನವೂ ಇರಲಿದೆ.
ಕರಿಬೇವು ಪೋಷಣೆ
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂದುಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರಿಬೇವು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ.
ಕರಿಬೇವು ಪುಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ. ಹಲವು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈ-ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಕರವಾದ ಕರಿಬೇವು ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಕರಿಬೇವು
ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಯ್ಲಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕರಿಬೇವು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. '8-10 ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ' ಎಂದು ಹಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
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