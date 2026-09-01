ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಖರ್ಚು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕರಿಬೇವಿನ ಸಸಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಕುಂಡ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಿ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಕೇವಲ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿ.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಗಿಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದ ಸಸಿಯನ್ನು ಅದರ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ನೆಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು മാറ്റುವಾಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳು ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
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