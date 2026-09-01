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ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಖರ್ಚು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.

life Sep 01 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು

ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಕರಿಬೇವಿನ ಸಸಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಕುಂಡ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಿ.

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ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಮಣ್ಣು

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ.

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ಸಾರವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು

ಕೇವಲ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡಿ.

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ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು

ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ.

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ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಗಿಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.

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ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದ ಸಸಿಯನ್ನು ಅದರ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಸಮೇತ ನೆಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು മാറ്റುವಾಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

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ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು

ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳು ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಗಿಡವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

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