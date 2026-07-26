ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
ನೀವು ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 12x12 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಂತರೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಚಿಗುರನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಗಿಡ ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಕೂಡಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
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