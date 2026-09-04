ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಬೇಡವೇ? ಅಡುಗೆಗೆ ಈ 5 ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಐದು ಪರ್ಯಾಯ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರುಚಿಕರವಾದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಖಾದ್ಯ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾಲಕ್ ಅಡುಗೆ ಇಷ್ಟಪುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಲಕ್ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಪಾಲಕ್ ಬದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಲ್ಯ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ರುಚಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು
ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ತನ್ನ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಋತುಮಾನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಕೋತ ಸೊಪ್ಪು
ಬತುವಾ, ಚಕೋತ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೊಪ್ಪಾಗಿದ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು
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