₹20ರ ಟಿಫಿನ್ನಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, 65ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದ ಅಮ್ಮ
Amma Kitchen 65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ; ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ‘ಅಮ್ಮಾಸ್ ಕಿಚನ್’ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಂದು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ
Amma Kitchen
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. 65 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಗೊತ್ತಿರದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ, ಕೇವಲ ₹20ರ ಒಂದು ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರ ‘ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್’ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಟರ್ನೋವರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು
ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಬಿಹಾರದ ಹಾಥಿದಹ್ನ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರು, ಸಹಾಯಕರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 25 ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತರು. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
2002ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಬದಲಾಯಿತು ಜೀವನ
2002ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಪಾಟ್ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ (PMCH)ಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಮನೆಯ ರುಚಿಯ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. ನಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಊಟದಂತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಬಾರದು?” ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಕೇವಲ ₹20ರಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಉದ್ಯಮ
ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೌರಭ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕರಾದರು. ಅವರೇ ಮೆಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಊಟ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ PMCHಯ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸರಳತೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಊಟದ ರುಚಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಅಮ್ಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ‘ಅಮ್ಮ’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
‘ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ?’ ಎಂದು ಟೀಕೆ
ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪತಿಯೂ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾವ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಸರಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳು ಕೆಲಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡತೊಡಗಿತು.
ಟಿಫಿನ್ ಹಣದಿಂದ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಖರೀದಿ
ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ₹80,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ 8 ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಕನಸು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
2009ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ‘ಸಮೃದ್ಧಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಟಿಫಿನ್ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಮೊದಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದರು. ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಕೊರೊನಾ ಬಂದರೂ ಅಡುಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದವು. ಆದಾಯ ಕುಸಿಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು” ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದೇವರಾಗಿ ನಿಂತರು
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಊಟ ನೀಡಿದ್ದ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು PMCHಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವರ ಆರೈಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ‘ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್’
ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಮನೆಯ ರುಚಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ‘ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್’ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ‘ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್’ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸರಳ ಆಹಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋದವು.
₹100ರಿಂದ ₹300ರವರೆಗೆ ಊಟ
ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈನ್-ಇನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹100ರಿಂದ ₹300ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇಂದು ‘ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್’ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಟರ್ನೋವರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ₹20ರ ಊಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಮಗನೇ ಇಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜಯಶಂಕರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಇಂದು ಅಮ್ಮಾ ಕಿಚನ್ ಕೇವಲ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿಯ ಉದ್ಯಮವಲ್ಲ. ಅದು ಹಲವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ₹15,000 ಎಂದು ಜಯಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಗೊತ್ತಿರದ ದೇವ್ನಿ ದೇವಿ, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನೋವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹20ರ ಊಟ → ‘ಅಮ್ಮ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು → ₹80,000 ಉಳಿತಾಯ → 8 ರಿಕ್ಷಾಗಳು → ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ → ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟ → ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ → 2 ಡೈನ್-ಇನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು → ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಟರ್ನೋವರ್ → 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.