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- 'ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದೀನಿ'.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು; ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
'ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿದೀನಿ'.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು; ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮುದ್ದಾದ ನಗು, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್!
Rashmika Mandanna 'back to works' social media post became viral- ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ ರಜಾ ದಿನಗಳ ನೆನಪು: ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ'!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಗು, ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್!
ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು "ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದ ಆ ಹಾಯಾದ ರಜಾ ದಿನಗಳು, ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಲೈಟ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬೇಸರ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪುಷ್ಪ 3' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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