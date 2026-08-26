ದೇವರ ದೀಪದಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ!
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪದಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಧೂಪ-ದೀಪಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ 'ಅಗ್ನಿ ದೇವ'ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪದಿಂದಲೇ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು!
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ದೀಪದಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ದೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು? ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ದೀಪದಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ?
1. ಮನೆಗೆ ಆವರಿಸುವ ಘೋರ ದಾರಿದ್ರ್ಯ:
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಗೆಂದು ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪವು ದೈವಿಕ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು ಅಥವಾ ಹೊತ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬರ್ಕತ್’ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೀಣತೆ:
ದೀಪವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದೀಪದಿಂದಲೇ ಧೂಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ (Negative) ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ:
ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರಬತ್ತಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಪಬತ್ತಿ (Dhoop) ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಬಿದಿರಿನ ದೋಷ: ಬಹುತೇಕ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿ (Bamboo) ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಸುಡುವುದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ: ಬಿದಿರನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧೂಪಬತ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪೂಜಾ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ:
ದೇವರ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ (ಕಹಿಬೇವು/ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಶನಿ-ಭೈರವ ಪೂಜೆಗೆ) ಬಳಸಿ.
ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಧೂಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ತಾಕಿಸಬೇಡಿ.
ದೀಪವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಕರೂಢಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.)