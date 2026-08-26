ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2026: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ 4 ರಾಶಿ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2026: ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Asianet News
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2026
ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರವರೆಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂತಕ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಯೋಗವಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿರುವ ಆ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ!
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Image Credit : Asianet News
1. ವೃಷಭ (Taurus) - ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ!
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷವಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯವು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
2. ಮಿಥುನ (Gemini) - ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ!
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ: ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
3. ಕನ್ಯಾ (Virgo) - ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ!
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ನೀವು ಆರಂಭಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Asianet News
4. ತುಲಾ (Libra) - ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಧನಲಾಭದ ಸುರಿಮಳೆ!
- ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ: ಶುಕ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವಿರಿ.
- ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ: ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.
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