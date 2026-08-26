Astrology: ಉಚ್ಚಮನೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ; 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ಮನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ 'ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಮನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು, ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಮನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನೇ 'ಬುಧ ಉಚ್ಚ ಸಂಚಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಲಿಯುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬುಧ ಉಚ್ಚ ಸಂಚಾರವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು & ಗುರು-ಬುಧ ಕೃಪಾ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ದೇವರು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾದಾಗ, ಜನರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು-ಬುಧ ಕೃಪಾ ಸಂಪರ್ಕ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆಯು, ಜನರ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
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