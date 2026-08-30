ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಗು ಪುಡಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, FSSAI ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಇಂಗು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ಇಂಗು ಪುಡಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. FSSAI ಶನಿವಾರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಷೇಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳ ಮಾರಾಟ
ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ FSSAI ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಇಂಗು ಪುಡಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇಂಗು ಪುಡಿ (ಮಿಶ್ರ ಇಂಗು ಪುಡಿ) ಮಾದರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಕರಗುವ ಸಾರ ಅಂಶವು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೂನ್ಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಳದಿ ಇಂಗು ಪುಡಿ (ಮಿಶ್ರ ಇಂಗು) ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಇಂಗು ಪುಡಿ (ಮಿಶ್ರ ಇಂಗು) ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಗುಣಮಟ್ಟವಿಲ್ಲದವು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್-ಕರಗುವ ಸಾರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 3.29 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 4.4 ರಷ್ಟು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು FSSAI ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಪುಡಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯು ಇಂಗು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು FSSAI ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
ಸಂಯುಕ್ತ ಇಂಗು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ಇಂಗು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂಗುದ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಒಂದು ಮೀರಬಾರದು. ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ FSSAI ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.