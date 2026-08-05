ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಪನೀರ್ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಖಾದ್ಯ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಅಸಲಿ ಪನೀರ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ರಿಂದ 200-250ರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪನೀರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪೆನಿಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 'ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ನಕಲಿ ಪನೀರ್' ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ "ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಪನೀರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ (ಕೃತಕ/ಡೈರಿಯೇತರ) ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್?
ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಎಂದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪನೀರ್ ಎಂದೂ ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡಿದ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾಕ್ಸ್ ಪನೀರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Zomato Hyperpure ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೆನೆ ತೆಗೆದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತರಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಗಳು ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. ನೈಜ ಪನೀರ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹450 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಸು ಪಾಸಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ?
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಡೆ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯೇತರ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಲಾಗ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಡೈರಿ ಚೀಸ್ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (FDA) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಲಿ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ತರುವ ಪನೀರ್ ನಕಲಿಯೋ, ಅಸಲಿಯೋ ಎಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ...
1. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ : ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಅಧಿಕೃತ ಪನೀರ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲವನ್ನು (ವಿನೆಗರ್ ನಂತಹ) ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2. ಮನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು :
– ಬೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ; 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರು ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇರಬಹುದು.
– ಉಪ್ಪಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಬೇಯಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಪಿಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ : ನಿಜವಾದ ಪನೀರ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಪೌಡರ್ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಹುಳಿ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗಿಯುವ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
4. ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ : ಬೆಲೆಯು ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ - ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ನೈಜ ಪನೀರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ - ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವವರಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ನಂತಹ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ.