ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಅರಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ದಿನವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ‘ಆ ನಿಗೂಢ’ ಕಾರಣ ಅಡಗಿದೆ.
Cooking after Bath Secret: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ-ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
1. ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತಾಜಾತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ದೇಹವು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಈ ತಾಜಾತನವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
3. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಂತಹ ಕೊಳಕು ಇರಬಹುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
5. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
6. ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
7. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯವೂ ಅಗತ್ಯ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
8. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ದಿನವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆ ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶುಚಿತ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಶುಚಿತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಂಥ ದಡ್ಡ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ 'ವೈಜ್ಞಾನಿಕ' ಹೆಸರಿನ ಆಧುನಿಕ ಪುರಾವೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಗಮನಿಸಿ: ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದಾದರೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ!