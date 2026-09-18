ದುಬಾರಿಯಾದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮನ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿ ಮುಕ್ತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ, ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮೆನ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿಂಬೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಲೆಮೆನ್
ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 350 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ
ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮೆನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 12 ರಿಂದ 18 ಇಂಚು ಅಥವಾ 18 ರಿಂದ 24 ಇಂಚಿನ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಆಳವಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ, ನೀರು ಹರಿಯುವಂತ ಮಿಶ್ರೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಇತರ ಸಾವಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯಕ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ, ಟರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಂಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮೆನ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಯ ರೂಟ್ ನೀರು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಳುವರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ, ಒಣಗಿದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಲೆಮೆನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲಿದೆ.
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