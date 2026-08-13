ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಆಂಚಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ (Lactic Acid) ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (Elasticity) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಲೇಪನ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಮುಖದ ಕಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ (Moisturizer) ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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