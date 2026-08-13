Kannada

3 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌

ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಆಂಚಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

fashion Aug 13 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:pinterest
Kannada

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ (Lactic Acid) ತ್ವಚೆಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (Elasticity) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್

ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಲೇಪನ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮಾಸ್ಕ್

ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಾಸ್ಕ್

ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಮುಖದ ಕಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆ

ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ (Moisturizer) ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ತ್ವಚೆಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

Jhumka Designs: ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಗೆದ್ದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು!

Gold Haaram: 5 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

Toe Rings: ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಾಲುಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು: ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?