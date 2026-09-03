ಆಕರ್ಷಕ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಇರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡಾಕಾರ, ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೇತಾಡುವ ಅಲಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಆಕಾರದ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಲಂಕಾರವಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಲವು ತೆಳುವಾದ ಸರಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಲುಕ್ನ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
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