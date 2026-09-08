ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ, ಡಿಸೈನರ್ ಅಬು ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಡುಪು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನವ್ಯಾ ನಂದಾ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ಜನಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಜೋಡಿ ಅಬು ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೇಬಲ್ನ 40 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನವ್ಯಾ ಅವರು, ತಾಯಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು, 2015 ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೈನರ್ ಅಬು ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಲುಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಮಗಳು ಅದೇ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ
ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಿನುಗುವ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈಕೆಯೇ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೇನು ಚಿನ್ನದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಯ್ಯೂರ್ ಗಿರೋತ್ರಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಲೆಹೆಂಗಾವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿನ್ನದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ (Gold Tissue Silk) ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ (ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ರವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ಲೋಪ್ಡ್ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಡುಪನ್ನು ಮಿನುಗು ಮತ್ತು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮಿಳನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನವ್ಯ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಉಡುಗೆ ಮಿನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಯ ಕಸೂತಿ ಇದೆ.
ತಾಯಿ-ಮಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ...
ತಾಯಿ-ಮಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯು 2010 ರ ದಶಕದ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನವ್ಯ ಅವರ ಶೈಲಿಯು ಇಂದಿನ "ಕ್ಲೀನ್ ಗರ್ಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ" ಮತ್ತು "ಸ್ತಬ್ಧ ಐಷಾರಾಮಿ" ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನವ್ಯ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತಾರೆಯಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು.