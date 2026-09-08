ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇಕೆ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತ ತಲೆ!
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರವು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ನಿರ್ವಾತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವೇಕಿರುತ್ತದೆ?
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಆಸನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಂಧ್ರವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಲಭ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸುವ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಉಳಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಯವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಾತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರವು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಈ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು.
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ:
ಈ ರಂಧ್ರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಂತೆಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಎತ್ತುವ ಬದಲು, ಮಧ್ಯದ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಇದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು:
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸನದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಂತು ಜಾರುವಂತಾಗದಂತೆ ಈ ರಂಧ್ರವು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡದ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಕೆ:
ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ, ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಆಸನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಂಧ್ರವು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆಕಾರವು ಚೂಪಾದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರಚನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು 'ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್' (Injection Molding) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಂಪಾಗಿಸುವಾಗ, ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ವಕ್ರಗೊಳ್ಳುವ (Warping) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮನಾಗಿ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂನಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವ ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.