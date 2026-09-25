‘ಗಾಳಿಪಟ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ‘ಕ್ರೇಜಿ ಲೋಕ’ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೀರ್ಬಲ್ ಟ್ರಯಾಲಜಿ ಕೇಸ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮೋಗ್ರಫಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ‘ಕ್ರೇಜಿ ಲೋಕ’ (2012) ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಟಿ, ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವರ್ಷಗಳು ‘ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೆಂಗಳೂರು ಟೈಮ್ಸ್’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ‘ಗಾಳಿಪಟ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ‘ಬೀರ್ಬಲ್ ಟ್ರಯಾಲಜಿ ಕೇಸ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ’
ನನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮರಳಲು ಹಣವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ತಮಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ, ಸದಾ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಡೈಸಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ’
ತಮ್ಮ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರವಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಲನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಂಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಜಗತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಥೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.