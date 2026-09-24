ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್: ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು!
ಒಂದ್ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವ್
ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಚ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ರಿಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶ್ರಿಯಾ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತೆಳುವಾದ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಶ್ರಿಯಾ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ', 'ಗಾರ್ಜಿಯಸ್', 'ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ', 'ಬ್ಯೂಟಿ ಓವರ್ಲೋಡ್' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
'ಇಷ್ಟಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್ 'ಇಷ್ಟಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 'ಸಂತೋಷಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಆ ನಂತರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದವು. 'ಚೆನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದರು.
ಶ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು
'ನುವ್ವೇ ನುವ್ವೇ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ನೀಕು ನೇನು ನಾಕು ನುವ್ವು', 'ಟ್ಯಾಗೋರ್', 'ಎಲಾ ಚೆಪ್ಪಾನು', 'ನೇನುನ್ನಾನು', 'ನೀ ಮನಸು ನಾಕು ತೆಲುಸು', 'ಅರ್ಜುನ್', 'ಬಾಲು', 'ನಾ ಅಲ್ಲುಡು', 'ಸದಾ ಮೀ ಸೇವಲೋ', 'ಸೊಗ್ಗಾಡು', 'ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೋಸ್', 'ಛತ್ರಪತಿ', 'ಭಗೀರಥ', 'ಮುನ್ನಾ', 'ಡಾನ್ ಸೀನು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಕಮಾಲ್
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೇ ಕೊಸ್ಚೀವ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 'ರಾಧಾ' ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಶ್ರಿಯಾ, 'ಮಿರಾಯ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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