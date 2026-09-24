ನಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ, ನಾನಿಯ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
‘ದಸರಾ’ದಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ್ದ ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಈಡೇರಿಸಿದೆಯಾ? ನಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೂ ಸವಾರಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕಿಂಜಾ ಮಲಿಕ್ (ಮೋಹನ್ ಬಾಬು)ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಲಿಕ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗುರುತು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಮ್ಮಕ್ಕ (ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ) ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಸಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮಗ ಜಡಲ್ (ನಾನಿ) ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಜಡಲ್, ಆಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮರಳಿದ ಜಡಲ್ಗೂ ಶಿಕಿಂಜಾ ಮಲಿಕ್ನ ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಲಿಕ್ (ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್)ಗೂ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶಿಕಿಂಜಾ ಮಲಿಕ್ವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸವಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ.
ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಮೆಂಟಲೋಡು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.
‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ, ಇದು ನಾನಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಚಿತ್ರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ-ಇಂಟರ್ವಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೈ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಯದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಕಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಅನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ರದ ಹಿಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ತಿರುಗಿರುವುದು ಅಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ: ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್
ಕಲಾವಿದರು: ನಾನಿ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಾಯದು ಲೋಹರ್, ತನಿಕೆಳ್ಳ ಭರಣಿ, ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು, ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮತ್ತಿತರರು
ಸಂಕಲನ: ನವೀನ್ ನೂಲಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಸಾಯಿ
ಸಂಗೀತ: ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ: ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕೂರಿ
ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ
ನಾನಿ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
ನಾನಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಓಕೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯದು ಲೋಹರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಲನಕಾರ ನವೀನ್ ನೂಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓದೆಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದರೆ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
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