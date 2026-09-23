ನಟಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ‘ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಎದುರಾದ ಟೀಕೆಗಳು ತಮಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ‘ಜಯಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಸದಾ ಇದೀಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ, ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಢೀ’ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಿಂದ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜಯಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ‘ಜಯಂ’. ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜಾ ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಸದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೂ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿವೆ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನೂ ಸದಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆಫರ್ ನನ್ನವರೆಗೂ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ!’
ನಿತಿನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ‘ರಾನು ರಾನು ಅಂತುಂದೋ ಚಿನ್ನದೋ’ ಹಾಡನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ಆಫರ್ ತಮ್ಮವರೆಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಯಾರು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಢೀ’ ಶೋನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ‘ಢೀ’ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಯೂ ಸದಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೊಟೀನ್ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೇ?
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾ ತಮಿಳಿನ ‘ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು. ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ‘ಸದಾ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಿದರು?’ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ’
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಜಯಂ’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ನಟಿ ಸದಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ‘ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್’ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.