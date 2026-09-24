ಎಂ3ಎಂ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,810ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.24): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ಎಂ3ಎಂ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026’ (M3M Hurun India Rich List 2026) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ (Billionaires) ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ 391ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದಾನಿ ನಂ.1, ಅಂಬಾನಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ:
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಶೇ. 13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡು 8.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 59,400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು?
ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 3.39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕ ಸೀರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸೈರಸ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,810:
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 1,810ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 187.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸುಮಾರು 1.96 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ (GDP) ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುರುನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.