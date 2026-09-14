‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ‘Rise of Mahasakthi’ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೌರಾಣಿಕತೆ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘Rise of Mahasakthi’ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್, 2020ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಸೂಚನೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎರಡು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕಥೆ
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಟೀಸರ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಆವರಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉದಯದ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಟಿ ಕೂಡ ಟೀಸರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಪೋಸ್ಟ್ನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಅಬ್ಬರ
ಟೀಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರೇ. ಕಥೆಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿದ್ದು, ಪುರಾಣ, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಕ್ತಿ, ಹಾಸ್ಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನದ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ನಡುವಿನ ಮಹಾಸಂಘರ್ಷದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸುಳಿವು ಟೀಸರ್ ನೀಡಿದೆ.
ತಾರಾಬಳಗವೇ ದೊಡ್ಡದು
‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್, ರೆಜಿನಾ ಕ್ಯಾಸಾಂಡ್ರಾ, ಊರ್ವಶಿ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ, ಗರುಡ ರಾಮ್, ಅಭಿನಯ, ಶ್ರುತಿ ಎಸ್, ಸಿಂಗಂಪುಲಿ ಅನ್ನಾವಿ, ವಿ.ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್, ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ಇಂದುಕುರಿ, ವರ್ಷಿಣಿ ವೆಂಕಟ್, ಪಾಲಾ ಕರುಪ್ಪಯ್ಯ, ಆನಂದ ಆದಿಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿತಿನ್ ಸತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಡೆಬ್ಲಿನಾ ಚಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ಹಾಪ್ ತಮಿಳಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಫೆನ್ನಿ ಆಲಿವರ್ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ರಾಘವನ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಈಶ್ವರಿ ಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವಾಪಸಾತಿ, ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪೌರಾಣಿಕತೆ-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು-ಕೆಟ್ಟದರ ನಡುವಿನ ಮಹಾಸಂಘರ್ಷದ ಸುಳಿವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ‘ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.